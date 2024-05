Die Reform des Gesetzes kann in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Vorteile mit sich bringen. "Über die Anerkennung von Lebensrealitäten und die größere Attraktivität für Fachkräfte hinaus ist die Verabschiedung des neuen Gesetzes auch ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein. Jeder Mensch, der in Deutschland lange genug wohnt, sich an die gesetzlichen Regeln hält und unser demokratisches Grundverständnis teilt, kann Deutscher sein – egal welche Hautfarbe man hat, welcher Religion man sich zugehörig fühlt oder was für eine familiäre (Migrations-)Geschichte man mitbringt", erklärt Mikolaj Ciechanowicz, Geschäftsführer der Deutschlandstiftung Integration, auf Anfrage der Redaktion Wirtschaft und Ratgeber.

Der Sachverständigenrat für Integration und Migration begrüßt in einer Pressemitteilung zwar an sich die Möglichkeit, mehrere Staatsangehörigkeiten besitzen zu können, merkt aber auch einen Kritikpunkt an. "Die ausländische Staatsangehörigkeit einer in Deutschland eingebürgerten Person kann durch die geplante Änderung entlang des Geburtsortsprinzips zeitlich unbegrenzt an die Nachkommen weitergegeben werden – inklusive der mit der ausländischen Staatsangehörigkeit einhergehenden politischen Beteiligungsrechte. Mit der Reform wird die Gruppe an Personen stark zunehmen, die nicht nur in Deutschland, sondern auch im Herkunftsland der ursprünglich in Deutschland eingebürgerten Person wählen dürfen. Sie können damit über politische Entscheidungen mitbefinden, von denen sie gar nicht betroffen sind", wird Professor Hans Vorländer zitiert, Vorsitzender des Sachverständigenrats.