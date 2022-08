Nach Tankrabatt Dauerhaft höhere Spritpreise erwartet

Schlange stehen an der Zapfsäule, weil der Sprit bald wieder teurer wird? Das ist an den meisten Tankstellen noch nicht der Fall – die Betreiberinnen und Betreiber seien ganz gelassen, sagt Herbert Rabl, Sprecher des Tankstellen-Interessenverbands TVI: "Es gibt durchaus ein Bewusstsein beim Verbraucher, dass der Tankrabatt zurückgenommen wird und dass man am besten mit dem vollen Tank sozusagen in den September geht. Darauf stellen wir uns ein bisschen ein. Wir freuen uns auch darüber, weil wir dann ein bisschen mehr Frequenz haben als sonst."