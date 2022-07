Synthetische Kraftstoffe werden in chemischen Verfahren hergestellt, dabei wird der Rohstoff Mineralöl durch andere Energiequellen ersetzt. Eine Technologie ist "Power to Liquid", das bedeutet auf Deutsch "elektrische Energie zu Flüssigkeit". Vereinfacht ausgedrückt wird hierbei elektrische Energie in flüssigen Kraftstoff umgewandelt. Wird dabei Strom aus erneuerbaren Quellen eingesetzt, ist der Prozess CO2-neutral.

Bei ähnlichen Verfahren werden als Energiequellen Biomasse (Biomass to Liquid) oder Biogas (Gas to Liquid) verwendet. Diese Kraftstoffe könnten theoretisch in herkömmlichen Dieselmotoren eingesetzt werden, befinden sich aber derzeit noch in der Entwicklung.