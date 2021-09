Es ist gar nicht so leicht einen Fleischer einfach mal so für ein Interview zu gewinnen. Denn die sind gefragt. Vor einer Filiale in Leipzig bildet sich schon zehn Minuten nach Öffnung eine Schlange. Gut, es dürfen coronabedingt auch nur maximal zwei Kunden in den Laden. Ein anderer Fleischer aus Bitterfeld entschuldigt sich: Am Wochenende sind Jugendweihen und dafür gebe es noch so viel vorzubereiten.