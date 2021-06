Unternehmen durch mehrere politische Systeme gerettet

Seit März ist Michael Methner neuer Geschäftsführer, hat Anteile an der GmbH übernommen. Noch wird er dabei von seinem Vorgänger unterstützt.

Ihm sei es wichtig gewesen, den Betrieb zu erhalten, sagt Ehle. Schließlich habe die Familie den Betrieb über drei Generationen und drei politische System hinweg erhalten können.

Auch aus einer Verantwortung gegenüber den vier Mitarbeitern wollte Ehle nicht aufgeben. "Ich halte den Nachfolgermangel für ein existentiell wichtiges Thema für die Wirtschaft in ganz Deutschland, in Ostdeutschland noch mehr", sagt Ehle.

Seit Jahreswechsel ist der Unternehmer offiziell in Rente. Noch hat er ein kleines Zimmer im Büro, schaut ab und an vorbei und unterstützt nach Bedarf. "Ich kann jetzt in Ruhe frühstücken, kann ausschlafen, bin aber mit dem Betrieb noch verbunden. Im Moment ist alles optimal", erklärt er zufrieden.

Hans-Georg Ehle hat mit Michael methner für sein Unternehmen in Magdeburg einen Nachfolger gefunden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach einigen Jahren der Suche hat Ehle jemanden gefunden. Viele andere Unternehmen gehen dagegen leer aus. "Wir sehen, dass auf zwei nachzufolgende Unternehmen nur ein potenzieller Nachfolger kommt", sagt Prof. Alexander Lahmann von der Handelshochschule Leipzig. Er forscht seit einigen Jahren zu dem Thema. Und wie eine aktuelle Studie zur Unternehmensnachfolge in Leipzig zeigt, an der auch der Wissenschaftler mitgewirkt hat, ist die Lage ernst: "Selbst bei Nachfolgen, die erst in den nächsten zwei Jahren anstehen, ist nur in einem Viertel der Fälle ein Nachfolger bereits gefunden", ist eines der Ergebnisse der dort Befragten. Und es werden die Folgejahre viele suchen: Bei circa zwei Dritteln der Studienteilnehmer stünde die Nachfolge in fünf Jahren an.