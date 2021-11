In Dresden fällt die Entscheidung über neue Fahrpreise erst im Dezember: Dann kommen die Verantwortlichen des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) zusammen. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet, droht dann zum August 2022 in einem "Maximalszenario" gar ein Preisaufschlag von mehr als zehn Prozent etwa für ein Monatsticket.

Auch in Erfurt standen Preiserhöhungen bislang jeweils im August an. Für 2022 befinde man sich allerdings noch "in einem Abstimmungsprozess", sagt Jennifer Santana vom Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT). Ob Bus und Bahn in Erfurt dann erneut teurer werden, sei noch offen.