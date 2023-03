Entwurf der Bundesregierung Experten befürworten nationale Wasserstrategie

Am Mittwoch will die Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie auf den Weg bringen, um die Wasserversorgung überall in Deutschland nachhaltig abzusichern. Ein Vorhaben der Strategie ist, Wasser über Fernleitungen aus regenreichen in trockenere Regionen zu bringen. Experten befürworten das.