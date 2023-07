Bei der Energiepreis-Entwicklung des letzten Jahres konnten sich Mieterinnen und Mieter bereits ausrechnen, dass die Nebenkostenabrechnung dieses Jahr kein Grund zur Freude sein würde. Den wenigsten wird es so ergehen, wie den Menschen, die bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft in Magdeburg, der Wobau, wohnen.



Wobau-Prokuristin Anja Mulkau rechnet nämlich für die überwiegende Zahl der Mieterinnen und Mieter mit einer Gutschrift. "Wir sind hier in Magdeburg in der glücklichen Lage, für rund 70 Prozent der Bestände Fernwärme zu haben. Und da sind die Preisentwicklungen etwas moderater gewesen als das bei vielen gasversorgten Liegenschaften der Fall war."