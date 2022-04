MDR-Umfrage Fast die Hälfte der kommunalen Vermieter will Heizkosten-Abschläge erhöhen

Viele Mieter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen mit der Erhöhung der monatlichen Vorauszahlung für die Heizkosten rechnen. Das ergab eine Umfrage des MDR-Magazins "Umschau". In der Stichprobe sind die kommunalen Wohnungsgesellschaften der neun größten Städte in Mitteldeutschland enthalten. Demnach planen die kommunalen Vermieter in Jena, Gera, Chemnitz und Zwickau die monatlichen Vorauszahlungen zu erhöhen. In Halle, Magdeburg, Erfurt, Leipzig und Dresden gibt es dazu derzeit keine Pläne.