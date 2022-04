Das sei aber rechtlich gar nicht zulässig, so Bau. Er sagt vor dem Hintergrund der erwartbar steigenden Heiz- und Warmwasserkosten aber auch: Im Einzelfall könnte eine höhere Vorauszahlung durchaus Sinn ergeben.

Eine Einschätzung, die Julia Wagner teilt. Wagner ist Rechtsexpertin des Eigentümerverbandes Haus & Grund. Der beste Tipp sei: "Wenn der Vermieter nicht schon selbst auf einen zukommt, dass man das Gespräch sucht und anspricht, was man machen kann. Gerade wenn die Nebenkostenvorauszahlungen relativ eng kalkuliert sind, dass man da einfach eine Lösung sucht, um die Vorauszahlungen so ein bisschen den Realitäten anzupassen", sagt Wagner. So seien beide Parteien auf der sicheren Seite.