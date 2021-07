In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben bislang mindestens 31 Banken und Sparkassen Negativzinsen für Privatkunden eingeführt. Das geht aus einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox auf Anfragen von MDR AKTUELL hervor. Demnach liegen zehn der Geldinstitute mit Negativzinsen in Sachsen, acht in Sachsen-Anhalt und 13 in Thüringen. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf Neukunden. Für Bestandskunden kann es andere Regelungen geben.