Negativzinsen Verwahrentgelte der Banken auf dem Prüfstand

Immer mehr Banken reichen die Negativzinsen an ihre Kundschaft weiter. So wird Geldanlegen für die Kundinnen und Kunden immer teurer. In dieser Woche könnte es am Landgericht Leipzig dazu ein richtungsweisendes Urteil geben. Die sächsische Verbraucherzentrale ist nämlich der Auffassung, dass Negativzinsen auf Kontoguthaben nicht rechtens seien.