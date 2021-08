Fragen und Antworten Was Sie über Negativzinsen und Verwahrentgelte wissen müssen

Immer mehr Banken und Sparkassen erheben ab einem Betrag von 50.000 Euro Negativzinsen. Ab dem Freibetrag berechnet die Sparkasse Leipzig aktuell -0,5 Prozent im Jahr. Wer also zum Beispiel 100.000 Euro Gesamtguthaben hat, muss dafür also jährlich 250 Euro zahlen. Die Spanne der Negativzinsen, die in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf das Gesparte fällig wird, reicht von minus 0,4 Prozent bis minus 0,6 Prozent. Einige Banken erheben den Minuszins auch nach individueller Vereinbarung. In der Regel räumen die Geldinstitute einen Freibetrag ein. Hier reicht die Spanne von 10.000 Euro bis 100.000 Euro.