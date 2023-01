Für Stefan Meißner, Geschäftsführer beim Personen- und Reiseverkehr Greiz, sind Aussagen darüber, dass die Landbevölkerung vom Öffentlichen Personen-Nahverkehr abgehängt seien, nicht mehr ganz richtig. Mittlerweile habe man in seiner Region einige Buslinien ergänzt und auch die Fahrten an Wochenenden aufgestockt: "Sicherlich sind die Städte da ein stückweit im Vorteil, aber ich möchte auch nicht pauschal sagen, dass wir im ländlichen Raum jetzt immer nur eine ÖPNV-Diaspora haben, sondern auch dort sind die Unternehmen und Aufgabenträger, die in den letzten Jahren gute Angebote für die Kunden unterbreiten."

Ähnlich sieht es Steffen Lehmann, Geschäftsführer des mitteldeutschen Verkehrsverbundes für sein Zuständigkeitsgebiet. Hier habe man in den letzten Jahren schon viele Fortschritte gemacht, was die Anbindung ländlicher Regionen an das ÖPNV-Netz betrifft. Ein gemeinsamer nächster Schritt für Sachsen könnte laut Lehmann die Verbesserung der Angebote am Wochenende und die Erschließung von Mittelzentren sein: "Städte wie zum Beispiel in Grimma, wo ein neues Stadtbussystem installiert wurde, zeigen, dass auch Menschen in der Nahmobilität nicht nur mit dem Fahrrad oder dem PKW unterwegs sein wollen, sondern auch den öffentlichen Nahverkehr nutzen und ich glaube, da können wir in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Thüringen einen nächsten gemeinsamen Schritt gehen."