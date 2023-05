Und da wird es gefährlich, erklärt Dominik Auch vom Naturschutzbund Deutschland: "Bei schlechten Sichtverhältnissen kann es auf jeden Fall passieren, dass Vögel in größerer Zahl verunglücken. Gerade wenn man an die Rotorblattgeschwindigkeiten denkt. Das sieht vielleicht aus der Ferne nicht so schnell aus, aber wenn man bedenkt, dass diese Blattspitzen Geschwindigkeiten von knapp 400 kmh erreichen können, und gerade im Offshore-Bereich häufig nicht so gute Sicht ist und die Wetterbedingungen schwierig sind, können auch erhebliche Kollisionsrisiken auftreten."