Dennoch sind in vielen Häfen Europas Terminals für LNG, wie das Flüssiggas auch genannt wird, entstanden. Die größten befinden sich im belgischen Zeebrugge, in Barcelona und Huelva in Spanien, im französischen Fos-Cavou und in Montoir-de-Bretagne oder in Gate in den Niederlanden. Mit Fördergeldern der EU wurden unlängst auch LNG-Terminals im kroatischen Krk, im litauischen Kleipeda und im polnischen Swinemünde in Betrieb genommen. Das in diesen Häfen ankommende LNG-Gas stammt dabei nicht nur aus den USA, sondern (noch) überwiegend aus Algerien, Norwegen oder Katar, Länder, die ohne Fracking auskommen. Doch die USA erhoffen sich in Europa größere Geschäfte. Auch in Deutschland, wo in Brunsbüttel und in Stade bereits LNG-Terminals existieren.