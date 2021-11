Die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 verzögert sich. Die Bundesnetzagentur hat ihr Zertifizierungsverfahren zur Freigabe des Gastransports am Dienstag vorläufig ausgesetzt. Wie die Behörde mitteilte, muss die Betreiberfirma nach deutschem Recht organisiert werden.

Den Angaben zufolge will die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz dazu eine Tochtergesellschaft gründen, der das deutsche Teilstück der Pipeline gehört. Die Zertifizierung soll nun so lange ausgesetzt bleiben, bis die Übertragung der Vermögenswerte und personellen Mittel auf die Tochtergesellschaft abgeschlossen ist.