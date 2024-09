Als weiteres Beispiel führt die Organisation Tintenstrahldrucker an. Bei denen sauge sich der Schwamm für die Tintenreste nach geraumer Zeit voll, könne dann aber nicht mehr ausgetauscht werden. Zudem gäbe es Drucker, die nach wenigen Anwendungen falsche Wartungswarnungen anzeigen. "Um den Eindruck zu erwecken, dass der Drucker defekt ist", so der Vorwurf der DUH. Bei Smartphone-Herstellern stünden einerseits Apple in der Kritik, weil die Funktionalität von Ersatzteilen wie Bildschirmen und Home-Tasten für iPhones an die Seriennummer des Geräts gekoppelt sei, "sodass diese nach einer Reparatur ohne spezielle, nur von Apple verfügbare Software nicht mehr richtig funktionieren". Auch ärgerlich sei bei iPhones ein nicht verschwindender "Service"-Hinweis bei Batteriewechsel mit Produkten anderer Hersteller. "Selbst wenn diese technisch einwandfrei ist", so die DUH.