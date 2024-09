Sachsen war das einzige Bundesland, in dem es zur Gründung eines derartigen Landesverbandes kam. Aufgrund der kontinuierlich guten Arbeit des Sächsischen Fruchtsaftverbandes stellten immer mehr Keltereien aus den restlichen ostdeutschen Bundesländern Anträge auf Mitgliedschaft. Außer in Sachsen gibt es noch in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen Landesverbände, in denen, wie in Sachsen auch, hauptsächlich kleine und mittelständische Betriebe organisiert sind.