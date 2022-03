Zu guter Letzt, sagt Scheller, hätten wachsende Baukosten auch mit Fachkräftemangel zu tun. Früher hätten in den Verwaltungen ausreichend Expertinnen und Experten gesessen, die ein Bauangebot kritisch hinterfragen konnten. Jetzt fehle in den Behörden schlicht Personal: "Weil natürlich auch die Gehaltsstrukturen im öffentlichen Dienst in keinster Weise konkurrenzfähig sind mit der Privatwirtschaft. Viele Berufseinsteiger entscheiden sich ganz bewusst für die Privatwirtschaft, weil sie da mehr verdienen können als in der öffentlichen Bauverwaltung."