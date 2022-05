Hinzu kommt die Weigerung von Rosneft, in Schwedt anderes Öl zu verarbeiten. "Bevor man Schwedt mit Öl aus anderen Quellen weiterbetreiben kann, müsste man die Raffinerie enteignen", sagt Ragnitz.

Rosneft droht Enteignung

Die Bundesregierung will deshalb das Energiesicherheitsgesetzes ändern. Vorgesehen ist unter anderem eine rechtliche Grundlage dafür zu schaffen, dass ein Standort wie Schwedt in eine treuhänderische Verwaltung kommt oder Betreiber wie etwa Rosneft sogar komplett enteignet werden, wenn dies für die Energiesicherheit in Deutschland notwendig ist.

Das Gesetz wird aktuell im Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie beraten, in dem auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen Mitglied ist.

Er unterstützt diesen Weg zwar grundsätzlich. An den Versorgungsproblemen für die Raffinerien in Schwedt und Leuna löse dies laut Koeppen jedoch nichts. "Auch eine verstaatlichte Raffinerie wird ohne Öllieferungen nicht die Bevölkerung versorgen. Man braucht zudem eine Mindestmenge an Ölzufuhr, damit die Prozesse überhaupt funktionieren", sagt der gebürtige Zeitzer.

Für Koeppen ist deshalb klar: "Das Ölembargo wird dem Osten insgesamt sehr schaden und wird nicht nur zu Preissteigerungen führen, sondern auch zu Versorgungsengpässen."

Habecks Plan für Schwedt

"Ihr seid der Treibstoff der Brandenburg antreibt", sagt Dietmar Woidtke am Abend zu den Mitarbeitern der Raffinerie in Schwedt. Der brandenburgische Ministerpräsident verlangt schnellstmöglich Sicherheit für die Arbeitsplätze der Beschäftigten, für die Region und für die Energieversorgung in Brandenburg. "Wir können es uns einfach nicht leisten, Versorgungsengpässe auch nur kurzzeitig bei uns im Land, in Ostdeutschland, in Berlin oder sonst wo zu haben", sagt der SPD-Politiker. Er erwarte deshalb sowohl eine politische als auch eine finanzielle Unterstützung von der Bundesebene für den Standort.

"Ich habe nur eine ungefähre Vorstellung davon, wie es sich im Moment anfühlen muss, hier zu arbeiten", sagt der Bundeswirtschaftsminister zur Schwedter Belegschaft. Er wisse um die Unsicherheit und auch die Angst vor Armut und Verlusten seien ihm bewusst. Deshalb sei es ihm und der Bundesregierung von Anfang an darum gegangen, den Standort möglichst vollumfänglich zu erhalten, sagt der Grünenpolitiker und erklärt anschließend seinen Plan für Schwedt.

Versorgung von Schwedt durch Wilhelmshaven