Öl-Embargo gegen Russland Interessenten für Raffinerie Schwedt

Mehrere Investoren haben einem Zeitungsbericht zufolge Interesse an einer Übernahme der Raffinerie in Schwedt angemeldet. Dem Werk in russischem Besitz droht wegen des Öl-Embargos der Stillstand – mit möglicherweise schweren Folgen vor allem für Ostdeutschland. Unternehmerverbände warnen vor einem Stopp der Ölimporte und einem Verkauf des PCK.