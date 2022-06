Sollte der russische Mehrheitseigener der Raffinerie, Rosneft, dabei enteignet werden, fordert CDU-Politiker Müller, die Firmenanteile direkt an die Arbeiter in Schwedt zu übertragen: "Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Treuhand und Verstaatlichung in jedem ostdeutschen Ohr Schmerzen erzeugt und dass wir wissen, dass das Know-how vor Ort am besten ist und das ist das Know-how der Arbeiterinnen und Arbeiter in Schwedt, die am besten wissen, wie sie diese Raffinerie unabhängig von russischem Öl machen können."