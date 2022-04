Das Problem ist: Ein kurzfristiger Ölausfall würde große logistische Herausforderungen für den Osten bedeuten. Denn die innerdeutsche Infrastruktur bei Öllieferungen ist noch immer Ost-West-geteilt. Während der Osten über die Druschba-Pipeline versorgt wird, kommt das Öl im Westen über eine Pipeline aus Südeuropa im bayrischen Ingolstadt an – oder über den niederländischen Hafen Rotterdam und dann über Schiffe weiter auf dem Rhein. Pipelines zwischen Ost und West existieren praktisch nicht. Das Öl müsste aufwendig mit Tanklastern (nach Leuna auch mit Zügen) aus dem Westen in den Osten gebracht werden.

Eine zweite Möglichkeit liegt in zwei Pipelines an der Ostsee: Im Hafen Rostock und im Hafen Danzig in Polen. Dort könnte theoretisch von Öltankern aus Öl in die weiter südlich verlaufenen Druschba-Pipeline gepumpt werden. Allerdings ist Öl nicht gleich Öl. Erdöl etwa aus Saudi-Arabien hat eine etwas andere Zusammensetzung als aus Russland. Letzteres ist zähflüssiger – was für manche chemische Prozesse von Vorteil ist. Unklar ist, ob die Raffinerien bei Öl aus anderen Weltregionen erst umgerüstet werden müsste.