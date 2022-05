Anders sieht es bei der Raffinerie in Schwedt aus. Die dort verarbeitende "PCK Raffinerie GmbH" gehört mehrheitlich dem russischen Rosneft-Konzern. Eigentlich wollte der niederländische Mineralölkonzern Shell seine verbliebenen Anteile von mehr als 30 Prozent sogar an Rosneft verkaufen, der Deal wurde allerdings kurz nach der russischen Invasion vom Bundeswirtschaftsministerium gestoppt und wird derzeit geprüft. Dennoch bleibt ein Problem: Rosneft wird kaum ein Interesse haben, dass in Schwedt künftig Öl verarbeitet wird, dass nicht aus Russland kommt. Direkte Gespräche zwischen der PCK-Geschäftsführung und der Bunderegierung gibt es derzeit offenbar nicht.

Letztlich könnte es deshalb sogar zu einer Enteignung kommen. Dafür will die Bundesregierung bald eine Änderung des Energiesicherheitsgesetzes von 1975 beschließen. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, können dadurch Unternehmen der kritischen Infrastruktur treuhänderisch verwaltet oder eben enteignet werden.

Hier gibt es derzeit die meisten Fragezeichen. Kurzfristig scheinen auf Verbraucher und Unternehmen höchstens geringfügig höhere Preise zuzukommen. Am Dienstagabend war der Preis für ein Barrel der Nordsee-Rohöl-Sorte Brent sogar leicht gefallen, am Mittwoch gab es dann einen leichten Anstieg. Der Preis liegt aber immer noch deutlich unter dem Preis von Anfang März – kurz nach Beginn des Krieges. Aus dem Rohöl werden in den Raffinerien unter anderem Benzin, Heizöl oder Vorprodukte für chemische Erzeugnisse hergestellt.

Dominik Möst ist Professor an der Technischen Universität Dresden und beschäftigt sich dort mit der Energiewirtschaft. Dem MDR sagte er, das Ölembargo sei in den Ölpreisen bereits antizipiert, also im derzeitigen Preis mitberechnet. Deutliche Steigerungen seien deshalb wegen der aktuellen Ankündigung eines Embargos nicht zu erwarten. Die Situation ließe sich allerdings nur schwer vorhersagen, denn laut Möst spielen mehrere Einflussfaktoren eine Rolle: "Wieviel des russischen Angebots kann auf den weltweiten Erdölmärkten anderweitig genutzt werden und wieviel zusätzliche Mengen können andere Förderländer auf der Angebotsseite zur Verfügung stellen? Auf der Nachfrageseite spielt die Entwicklung der Erdölnachfrage eine Rolle, insbesondere in China vor dem Hintergrund der scharfen Corona-Politik." Ob Heizöl durch das Embargo teurer würde, lässt sich schwer vorhersagen. Bildrechte: dpa

Könne Russland sein Öl anderweitig auf dem Weltmarkt verkaufen und die Nachfrage in China bleibe wegen vieler Corona-Lockdowns geringer, dann werde der Preis tendenziell sogar sinken, sagt Möst. Oder aber in China steige die Nachfrage stärker und Russland könne sein Öl nicht anderweitig verkaufen – es fehle damit auf dem Weltmarkt. Dann sei eine Steigerung zu erwarten. Die USA und China hatten zuletzt außerdem Teile ihrer strategischen Ölreserven freigegeben.