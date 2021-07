Opel wird elektrisch Bildrechte: imago/onemorepicture

Opel gehört zum Stellantis-Konzern mit Marken wie Peugeot, Fiat und Chrysler, der jetzt seine neue Elektro-Strategie in Amsterdam vorgestellt hat. Für die Produktion von Batteriezellen will Stellantis nach Angaben von Generaldirektor Carlos Tavares eine dritte Fabrik in seinem Werk im süditalienischen Termoli eröffnen.



Stellantis will dabei bis Mitte des Jahrzehnts mehr als 30 Milliarden Euro in die Elektrifizierung seiner Autoflotte investieren. Emissionsarme Fahrzeuge sollen in Europa Ende des Jahrzehnts auf einen Anteil von über 70 Prozent kommen. Derzeit seien es 14 Prozent, sagte Tavares. In den USA soll der Anteil einmal 40 Prozent erreichen.