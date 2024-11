Klaus Meding will seine Augen untersuchen lassen. Gründlich. Doch statt beim Augenarzt steht der Rentner an einem Vormittag in einer Filiale der Optikerkette Fielmann in Leipzig. "Augenarzt dauert immer so lange und da bin ich hier reingerutscht." Weil es beim Optiker schneller geht, hat Meding den Augen-Check-up gebucht.