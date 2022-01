Uta Lindner verhilft Menschen zu einem besseren Durchblick. Unweit der Leipziger Innenstadt führt sie das Geschäft Colibri-Optik. Ein kleiner Laden, benannt nach einem bunten Vogel. Lindner biete vor allem besondere Brillenfassungen an: "Wir verkaufen jede Brillenfassung bei uns in der gegebenen Farbe nur einmal. Das ist ein persönlicher Tick von mir, weil ich auch schon erlebt habe, dass sich zwei, drei Menschen im Gewandhaus getroffen haben, die die gleiche Brillenfassung auf hatten und das ist nicht so schön." Mit dem Konzept will Lindner im Konkurrenzkampf bestehen.