Von den Schließungen betroffen sind auch Orsay-Filialen in Mitteldeutschland – unter anderem die Standorte in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen, Zwickau, Jena, Weimar und Günthersdorf. Bereits Ende April waren im Rahmen der Sanierung deutschlandweit 67 der ursprünglich einmal 197 Standorte geschlossen worden.

Auch in anderen Ländern werden die Läden nun stillgelegt, in Österreich sei das bereits geschehen, hieß es am Dienstag.