Führungspositionen Warum auch jüngere Ostdeutsche noch immer schlechtere Aufstiegschancen haben

Der Ostbeauftragte will als gutes Beispiel vorangehen. Er will zeigen, wie Institutionen mehr Repräsentanz von Ostdeutschen herstellen können und macht es mit der Bundesverwaltung vor. "Deswegen hat die jetzige Koalition gesagt: 'Nee, wir erheben jetzt überhaupt mal die Zahlen.' Zum Beispiel im Verteidigungsbereich oder in anderen Ressorts. Das gab es bisher nicht."