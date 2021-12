Al Kurdi steigt in seinen Lieferwagen. Das Navi lotst ihn durch Magdeburg. Er klingelt an Türen, steigt Treppen. Nur einer von fünf Empfängern ist tatsächlich zu Hause. "Dann versuche ich, die Nachbarn zu kontaktieren. Und wenn die nicht rangehen, dann muss ich später nochmal, also ich muss bis zu drei Mal zurückfahren. Das kostet auch Zeit."

Kritik wegen mangelnder Reformen

Es ist ein fordernder Job. So sieht es Andreas Schumann, Vorsitzender im Bundesverband der Kurier-Express-Post-Dienste. Schumann sagt, schon das Parken sei in dicht besiedelten Städten ein Problem. Die Lieferwagen dürften zwar in zweiter Reihe halten, der Verkehr müsse aber noch durchkommen – sonst drohten Strafzettel. "Also das ist maximal ungerecht. Letztendlich wird das Problem auf den Fahrer, das letzte und schwächste Glied der Kette ausgelagert. Es gibt schon seit vielen Jahren die Bemühungen, dass wir ein Verkehrsschild für Lieferzonen bekommen, was auch in der STVO hinterlegt ist und wo die Lieferzonen einen verbindlicheren Status bekommen als heute. Das gibt es bisher nicht."