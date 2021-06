Eine Mehrheit der Deutschen hält die Einführung eines Pfandes auf Smartphones für sinnvoll. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Forsa hervor, die die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Auftrag gegeben hat. Demnach erklärten 87 Prozent der Befragten es für eine "sehr gute" oder "gute" Sache, auf diese Weise einen Anreiz zu schaffen, defekte und alte Smartphones abzugeben. Damit würden sie nicht in den Schubladen verstauben oder illegalerweise im Hausmüll landen. Nur acht Prozent der Befragten hielten die Idee für "nicht so gut", drei Prozent für "schlecht".