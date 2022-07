Energiepreise befeuern Flaschen-Mangel

Auch die rasant gestiegenen Energiepreise sind Schuld an dem Flaschenmangel in Deutschland, denn kaum eine Industrie ist so energieintensiv wie die Glasherstellung und -bearbeitung. Das Glaswerk Schleusingen in Thüringen zum Beispiel ist einer der größten Hersteller von Bierflaschen bundesweit. Pro Tag werden dort 3,5 Millionen Glasbehälter hergestellt. Beheizt wird die Anlage mit Erdgas. Durch die hohen Energiekosten hat sich der Preis pro Bierflasche mittlerweile verdoppelt. Noch schlimmer wäre ein russisches Gas-Embargo, wie Oliver Wiegand, der Geschäftsführer von Wiegand-Glas Schleusingen deutlich macht: "Für uns würde es bedeuten, dass wir die Produktion einstellen müssten. Der Schaden wäre immens, weil, wenn unsere Schmelzwannen einmal abkühlen, dann sind sie praktisch kaputt."