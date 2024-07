Wenn sich die Preise für Platin und Palladium ändern, schaut man auch in Halsbrücke bei Freiberg genau hin. Hier leitet Mirko Niepel das Unternehmen Saxonia Edelmetalle. "Wir liefern das Palladium und das Platin als Feinmetall an Hersteller von Autokatalysatoren", erklärt Niepel: "Die Abnehmer sitzen in Deutschland, aber auch in Europa. Und die sind meistens angekoppelt an die Automobilisten." Auch BASF sei ein großer Abnehmer.