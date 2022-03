20 Cent und mehr Hohe Preisunterschiede zwischen Tankstellen sind normal

Dessau am Dienstag, zwei Marken-Tankstellen an einer großen Bundesstraße in Richtung Autobahn: Die Tankstellen liegen nah beieinander, an einer kostet der Liter Diesel 2,21 Euro, an der anderen 1,99 Euro. Das ist ein Preisunterschied je Liter von 22 Cent. Der Verband der Mineralölwirtschaft sieht darin ein Zeichen, dass der Wettbewerb intakt ist, sagt Sprecher Alexander von Gersdorff: "Wir haben einen freien Preiswettbewerb in Deutschland und der ist auch sehr hart. Jeder fährt noch mal einen halben Kilometer oder einen, wenn er weiß, er kriegt den Kraftstoff dort für einen Cent billiger."