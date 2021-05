Porträt aus dem Tagebau "Ich sehe meine Zukunft trotzdem hier"

Wer auf der Bundesstraße 176 südlich von Leipzig unterwegs ist, schaut direkt hinein, in den Tagebau Vereinigtes Schleenhain. Ein riesiges Loch in der Erdoberfläche, die mancher Mondlandschaft nennt. Kai Langer nicht. Er blickt mit Stolz und Begeisterung in die Grube. Für ihn sei es faszinierend zu sehen, "was hier bewegt wird, was wir hier schaffen" – nach den Plänen der Mibrag (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft). Zugleich sei dies "ja nur eine Momentaufnahme."