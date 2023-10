Die Deutsche Post möchte Briefe künftig in zwei Geschwindigkeiten zustellen. Die für das Brief- und Paketgeschäft verantwortliche Post-Managerin Nikola Hagleitner sagte der "Welt am Sonntag", es könnte einen teureren Prio-Brief geben, der am Tag nach dem Einwurf beim Adressaten ist. Zudem sei ein Standartbrief denkbar, der erst nach drei Tagen ankomme. Nach derzeitiger Verordnung müssen 80 Prozent der Briefe der Deutschen Post am Folgetag ausgeliefert werden. 95 Prozent müssen nach zwei Werktagen ihr Ziel erreichen.