Warnstreik Tausende Post-Angestellte streiken dritten Tag in Folge

Zehn Prozent der Briefe verzögert

Wie die Post weiter mitteilte, kam es bei rund zehn Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge an Briefen zu Verzögerungen. Sie sollen in den nächsten Tagen zugestellt werden. Die Auswirkungen auf das Paketgeschäft waren den Angaben zufolge eher gering. Demnach war nur ein Prozent der Sendungen von Verzögerungen betroffen. Man wolle die Rückstände "so zeitnah wie möglich aufarbeiten", hieß es.

In Thüringen waren am Donnerstag die Post-Niederlassungen in Ilmenau, Meiningen, Stadtilm, Arnstadt, Waltershausen und Mühlhausen von den Warnstreiks betroffen. Nach Verdi-Angaben beteiligten sich diesmal im Freistaat weit über 100 Zusteller und Mitarbeiter in der Auslieferung an dem Ausstand. Thüringen war damit den dritten Tag in Folge Schauplatz des Arbeitskampfes.

2.800 Paketzusteller im Ausstand

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jan Woitas Am Mittwoch hatte Verdi zu Streiks in der Paketzustellung aufgerufen. Nach Angaben der Post nahmen an diesem Tag rund 2.800 Beschäftigte an 250 Standorten am Ausstand teil. Am Dienstag hatte die Gewerkschaft ausgewählte Briefzentren bestreikt. Betroffen waren an diesem Tag auch die sächsischen Niederlassungen Dresden, Ottendorf-Okrilla und Leipzig. In Sachsen-Anhalt wurden die Niederlassungen Osterweddingen, Magdeburg und Barleben und in Thüringen die Niederlassung Erfurt bestreikt.