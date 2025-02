In Mitteldeutschland betroffen seien Dresden, Ottendorf-Okrilla und Leipzig in Sachsen, Halle und Magdeburg in Sachsen-Anhalt und Erfurt und Sömmerda in Thüringen.



In Briefzentren werden die Sendungen sortiert und dann an Zustellstützpunkte weitergeleitet, wo Postboten die Briefe mitnehmen und ausliefern. Die Folgen des Warnstreiks dürften bei den Verbraucherinnen und Verbraucher erst am Mittwoch zu spüren sein.