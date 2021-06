"Nachdem Banken und Sparkassen nicht bereit waren, einen freiwilligen Schritt auf ihre betroffenen Kunden zu zu gehen, verpflichtet nun die Finanzaufsicht die Kreditinstitute mit ihrer Allgemeinverfügung dazu. Die Institute haben Prämiensparkunden demnach über unwirksame Zinsanpassungsklauseln zu informieren. Es muss den Sparerinnen und Sparern auch erklärt werden, ob diese zu wenig Zinsen erhalten haben. In diesen Fällen muss in Bezug auf noch laufende Sparverträge eine Änderungsvereinbarung mit einer wirksamen Zinsanpassungsklausel angeboten werden. Bei schon gekündigten Prämiensparverträgen muss den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern unwiderruflich eine Zinsnachberechnung zugesichert werden."

Laut Verbraucherzentrale Sachsen ist die BaFin-Allgemeinverfügung ein wichtiges Signal für zigtausende Prämiensparende. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlch

"Die Allgemeinverfügung stärkt Prämiensparern in strittigen Auseinandersetzungen mit den Kreditinstituten in Bezug auf Zinsnachzahlungen den Rücken - auch wenn Sparkassen gegen die Verfügung in Widerspruch gehen sollten. Insbesondere in den vielen anstehenden und laufenden Individualklagen aber auch in den derzeit bundesweit neun Musterfeststellungsklagen wird die Allgemeinverfügung eine Rolle spielen. Aus der ausführlichen Begründung zur Allgemeinverfügung kann gelesen werden, wie eine ordnungsgemäße Zinsanpassung in Prämiensparverträgen gestaltet sein soll. Wir sehen unsere diesbezügliche Rechtsauffassung bestätigt."