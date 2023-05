In Sachsen sind bis zu 14 Tage Präventivhaft möglich. In Sachsen-Anhalt nur vier. Wie die beiden Innenministerien MDR AKTUELL mitteilten, wird in keinem der beiden Länder über eine Ausweitung nachgedacht. Und auch aus Thüringen sind keine Überlegungen bekannt. Dort erlaubt das Gesetz bis zu zehn Tage Präventivhaft.