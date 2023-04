Der aktuellen Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbachs Plänen für eine Krankenhausreform will sich Heckemann nicht anschließen. Er sagte MDR AKTUELL, er wundere sich aber, dass man die Aufsplittung in Grund-, Schwerpunkt- und Maximalversorgung als "neu" betrachte. Genau diese Untergliederung mit diesen Begriffen gebe es schon ewig.