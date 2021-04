Antje Perduß betreibt in Leipzig drei Bäckerei-Filialen. Noch habe sie die Preise nicht erhöht, erklärt sie. Schließlich litten ja auch die Kunden unter der Corona-Krise. Doch nötig wäre eine Preiserhöhung: "Weil die Preise ringsum mächtig gestiegen sind. Ob das Mehl ist, ob das Butter, Eier sind, selbst Zucker. Krankenkassenbeiträge sind gestiegen, die Löhne sind gestiegen. Es ist nichts, was ein Betrieb einfach so kompensieren kann. Irgendwann muss man das auf die Preise umlegen. Die Preiserhöhung wird auch bei uns kommen", erklärt Perduß. Hinzu kämen die Kosten für Masken, Desinfektionsmittel oder Schnelltests sowie fehlende Einnahmen, beispielsweise von Restaurants, die sie normalerweise beliefert.