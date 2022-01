Preise gestiegen Kartoffeln und Getreide deutlich teurer

"Ausschlaggebend ist die hohe Nachfrage aus dem In- und Ausland bei gleichzeitig geringen Erntemengen im Jahr 2021", erklärten die Statistiker. Auffällig ist auch der Anstieg für Speisekartoffeln von 58,5 Prozent: Das größte Plus seit rund zweieinhalb Jahren wird auf "witterungsbedingt geringe Erntemengen" zurückgeführt. Raps verteuerte sich sogar um 66,4 Prozent und damit so stark wie seit 2008 nicht mehr. "Der Aufwärtstrend liegt hier vor allem am weltweit sinkenden Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage, beispielsweise für die Energiegewinnung", so die Statistiker.