Die Preise für Back-Zutaten steigen besonders stark. So kostet Butter im Vergleich zum Jahr 2015 jetzt fast 50 Prozent mehr. Bäckermeister Jürgen Kleinert aus Leipzig muss beispielsweise neue Mitarbeiter finden und dazu die Löhne erhöhen. Das wird er, genau wie die Zutaten-Preise, an die Kunden weitergeben. Er plant Preiserhöhungen von fünf bis zehn Prozent, noch in diesem Jahr. "Das tut mir echt leid, aber wir können nicht aus Barmherzigkeit etwas verschenken. Das geht einfach nicht. Denn auch unsere Mitarbeiter müssen Geld verdienen", so der Bäckermeister. Er ist sich sicher, dass andere Betriebe ebenfalls erhöhen müssen.