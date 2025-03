Michael Koch ist Marktanalyst für Obst und Gemüse bei der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft. Er sagt: Große Preisschwankungen bei Obst und Gemüse seien nomal – wegen der großen Abhängigkeit von der Witterung. Als Beispiel nennt er die Gemüsepreise im Februar: "Ich greife mal die Salatherzen raus mit einem Plus um etwa 21 Prozent und auch Salatgurken waren im Februar für die Verbraucher 37 Prozent teurer. Bei Paprika haben wir immer noch einen Preisaufschlag gegenüber dem Vorjahr von etwa 25 Prozent."

Der Grund: Der Februar in Spanien sei nicht sonnig und warm genug gewesen. Vom Wetter hänge es auch ab, wie sich die Obst- und Gemüsepreise in den kommenden Wochen entwickeln.

Frank Waskow ist bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen für Lebensmittelqualität und Nachhaltigkeit zuständig. Er spricht auch von jährlichen Preiszyklen: "Dann, wenn wir hier natürlich nur noch wenig ernten – so ab November bis einschließlich März –, sind die Preise für Obst und Gemüse tendenziell immer höher in Deutschland."

Trotzdem sind die Preise für Obst und Gemüse nicht nur saison- und wetterbedingt aktuell hoch. Der Verbraucherpreisindex vom Statistischen Bundesamt zeigt: In den vergangenen vier Jahren ist Gemüse allgemein rund 30 und Obst rund 20 Prozent teurer geworden.

Das liege auch an gestiegene Energie- und Lohnkosten, teureren Pflanzenschutz- und Düngemitteln und Ernteeinbußen in Folge des Klimawandels, sagt Frank Waskow von der Verbraucherzentrale – und fordert von der Politik: "Dass man die Mehrwertsteuer für Obst und Gemüse senkt oder ganz aufhebt. Dann muss man allerdings auch dafür sorgen, dass die Preissenkungen von Erzeugern und Handeln an die Verbraucherinnen weitergegeben werden."