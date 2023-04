Die Prognosen kommen vom RWI in Essen, vom Münchner Ifo-Institut, vom IfW in Kiel und dem IWH in Halle – in Kooperation mit dem Institut für Höhere Studien in Wien und dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO). Sie dienen der Bundesregierung als Grundlage für eigene Prognosen und diese wiederum für Steuerschätzungen. In ihrem Bericht vom Januar ging die Bundesregierung für 2023 von einem Wachstum von 0,2 Prozent aus.