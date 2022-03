Dominik Möst: Die Gasförderung wird sicherlich weiterlaufen, da wird Gas anfallen. Wenn ich das nicht speichern kann, muss ich mir dann schon die Frage stellen: "Was mache ich mit dem Gas?" Ein Teil der Mengen wird sicherlich Abnehmer in China finden. Aber natürlich auch nur dort, wo die entsprechende Transportinfrastruktur dann auch in dem dafür notwendigen Umfang vorhanden ist. In den letzten Jahren hat es zwar eine Öffnung Richtung China gegeben, aber das heißt nicht, dass jedes Förderfeld in Russland einen unmittelbaren Pipeline-Anschluss nach China hat.