Sven Borchert leitet die landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft Groß Germersleben in Sachsen-Anhalt und ist Vizepräsident beim hiesigen Bauernverband. In der Börde sei die Ernte nicht so schlecht gewesen, sagt er: "Bei Winterweizen war sie von den Erträgen her sehr ordentlich. Wir haben nur das Problem, dass wir weniger Qualitäten geerntet haben."