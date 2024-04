Das ist der von den Zahlen her relativ schwierig, weil es bei den Banken ja auch sehr unterschiedliche Zinsen für den Dispositionskredit gibt. Aber bei unserer letzten Untersuchung haben wir festgestellt, dass man im Durchschnitt gute zwölf Prozent für den Dispositionskredit bezahlt, wohingegen alle Rahmenkredite, die wir gefunden haben, unterhalb von diesen zwölf Prozent liegen. Also das teuerste, was wir hatten, waren elf Prozent. Aber es gibt im auch günstigere Angebote mit neun oder acht Prozent.

Die Sparkassen bieten gerade ein spezielles Produkt an, das heißt der Sparkassen-Card Plus. Das heißt, man bekommt eine Girocard, wie man sie von seinem Girokonto kennt und hat aber eben die günstigeren Konditionen des Rahmenkredites. Es lohnt sich tatsächlich, sogar für Kunden, die bereits bei einer Sparkasse sind, zu schauen, ob sie nicht vom klassischen Dispositionskredit in dieses Produkt wechseln. Ansonsten gibt es einige überregionale Banken wie die Ikano-Bank oder ING, die bieten dieses Produkt völlig unabhängig vom Girokonto mit Kredit an. Und da liegt man so zwischen zehn und elf Prozent mit den Konditionen. Das lohnt sich natürlich nur dann, wenn man bei einer Bank ist, deren Dispositionskredit höher ist. Es gibt eben eine sehr, sehr große Spanne überhaupt bei den Dispositionskrediten. Man muss wirklich auf die eigenen Konditionen achten.